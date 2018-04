Escort raggira un sessantenne, gli svuota il conto e va a processo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AGORDO Aveva “lavorato” per bene il 60enne agordino, disabile psichico, portandogli via, secondo l’accusa, 30mila euro tra contanti e regalini vari. Sotto processo una dominicana 35enne, residente ad, accusata di circonvenzione d’incapace. Ieri il pubblico ministero ha chiesto la sua condanna a 2 anni e 8 mesi, mentre per la difesa quei soldi altro non erano che compesi per le sue prestazioni professionali di escort, attività intrapresa dopo essere rimasta disoccupata.