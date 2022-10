LIMANA - Quello che stiamo vivendo è un momento molto particolare ed anche alla Epta, gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale, presente nel territorio con il sito di Limana, storica sede del marchio Costan, nell’attuale instabile contesto economico mondiale, ha voluto ribadire la propria vicinanza a lavoratori e famiglie.

Un’iniziativa che garantisce la possibilità di stanziare ulteriori 200 euro per ogni lavoratore in Italia in forma di welfare. Nei vari stabilimenti italiani - Limana, Solesino, Casale Monferrato e Pomezia – ci sono circa 2.400 fra dipendenti e somministrati; di questi oltre 1.300 sono quelli nella sede di bellunese di Limana.

Uno stanziamento ulteriore, perché non è questa la prima azione a vantaggio dei lavoratori di Epta. Il gruppo, consapevole che l’attuale contesto macro-economico ha generato anche un forte aumento del costo della vita e delle bollette, ha quindi deciso di mettere in tasca ai propri dipendenti un aiuto concreto e immediatamente fruibile per le spese quotidiane, come la spesa al supermercato, il pieno dell’auto e le bollette di luce e gas.

Si tratta di un contributo straordinario che sarà disponibile a partire da dopodomani, venerdì 28 ottobre prossimo. La somma verrà erogata tramite la piattaforma online dedicata al welfare a tutti i lavoratori. E godranno di questa misura anche i lavoratori somministrati, quelli cioè vengono assunti da un’agenzia e sono poi stati avviati al lavoro in azienda tramite questo canale.

Un’iniziativa che si somma ad altre due: una già attiva – e si tratta in questo caso di quanto già previsto dal Contratto collettivo nazionale del lavoro – la seconda che diventerà concreta fra due mesi, nel prossimo dicembre, con un contributo di altri 250 euro, già stanziati da Epta ai dipendenti della sede di Limana per le festività natalizie. Sono questi gli interventi - già erogati 200 euro da Ccnl, gli attuali 200 euro in forma di welfare che saranno disponibili ai dipendenti a partire dal 31 ottobre ed infine i 250 euro già allocati che saranno corrisposti a dicembre per un totale di 650 euro complessivi - che permettono di aumentare per quest’anno il portafoglio di spesa in welfare del lavoratore Epta.

«La notizia di questa iniziativa è stata molto apprezzata in azienda – riferisce Gregorio Todeschini, Hr business partner operations dell’azienda - voluta da Epta come un supporto ai lavoratori in un momento contingente piuttosto difficile». Va ricordato che nello scorso aprile Epta di Limana, dopo aver ottenuto il voto favorevole da parte dei lavoratori, è stato sottoscritto dalle Rsu e dalle segreterie territoriali delle Federazioni di categoria Fim, Fiom e Uilm l’accordo integrativo proprio per lo stabilimento Costan di Limana.

Si tratta di un accordo innovativo valido per tre anni e che riguarda i 1.300 dipendenti del più grande stabilimento metalmeccanico della provincia di Belluno, dell’azienda leader nella produzione di banchi refrigeranti per la grande distribuzione.