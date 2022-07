BELLUNO - Dopo solo un mese e mezzo dall’insediamento di Oscar De Pellegrin, che come è noto si muove su una sedie a rotelle da ormai trentotto anni a causa di un incidente avvenuto mentre lavorava in un prato in pendenza, il municipio è stato adattato per essere agibile anche per le persone con invalidità. Da ieri dunque la sede del Comune può accogliere chi non riesce a camminare. Palazzo Rosso diventa completamente accessibile a tutti.



«APERTO A TUTTI»

Sono terminati, infatti, i lavori di adeguamento del municipio finalizzati a permettere al sindaco Oscar De Pellegrin, e a chiunque abbia difficoltà a salire le scale, di raggiungere il proprio ufficio al secondo piano dell’edificio di piazza Duomo. «La casa dei cittadini adesso può davvero accogliere tutti - dichiara De Pellegrin -, è stato sufficiente intervenire su un muro per aprire un varco e mettere così in collegamento la parte dell’ex tribunale servita dall’ascensore con quella di Palazzo Rosso. D’ora in avanti potrò ricevere i cittadini nell’ufficio istituzionale».



L’OPERA

I lavori di abbattimento del muro e di apertura del varco sono stati affidati ad una ditta di Trichiana, mentre ad occuparsi della realizzazione della pedana e della porta in legno sono stati gli operai del Comune. Un cantiere semplice, ma risolutivo. Un altro intervento, più piccolo, era stato fatto nelle scorse settimane, prima del primo Consiglio comunale, per permettere l’accesso all’area della giunta attraverso una piccola pedana.



ACCESSO LIBERO

«Ora non ci sono più barriere e questo mi rende felice – aggiunge il sindaco -, perché il municipio è la casa dei cittadini e vorrei davvero che qui tutti i bellunesi si sentissero a proprio agio». Per questo, come annunciato in campagna elettorale, saranno previste giornate e orari di accesso libero, durante i quali sarà possibile incontrare il primo cittadino senza appuntamento. Maggiori specifiche verranno fornite nei prossimi giorni. La modalità di accesso a quel punto sarà doppia, con appuntamento fissato attraverso la segreteria del sindaco o libero, ma solo in determinate giornate. «È giusto che non ci siano troppe difficoltà e lungaggini – conclude l’inquilino di Palazzo Rosso -, voglio rendere il dialogo con le persone spontaneo e semplice».



L’ASCOLTO

E quello dell’ascolto, per il sindaco, è quasi un mantra. Si pensi all’Ascolteria, con cui l’allora candidato sindaco ha dialogato 150 ore coi cittadini che gli proponevano idee o questioni. Fin dall’avvio della campagna elettorale De Pellegrin ha scelto di coniugare e riempire di contenuti il verbo “ascoltare”. Da lì nacque l’Ascolteria. Una sorta di quartier generale, fissato in via Cavour, che De Pellegrin e il suo gruppo hanno deciso di tenere aperto a cadenza continua. Un impegno rilevante, spalmato su oltre 150 ore, ma indispensabile per creare quel contatto diretto con la popolazione che De Pellegrin ha voluto subito concretizzare. «Sono soddisfatto perché l’Ascolteria si è trasformata progressivamente in una sorta di laboratorio di idee e contenuti, in uno spazio di confronto su un programma elettorale che non è e non sarà mai statico, ma seguirà le esigenze della collettività», aveva dichiarato pochi giorni prima del voto del 12 giugno scorso. La sede di via Cavour era accompagnata da uno slogan: «Caratteri diversi, obiettivo comune. Ed è proprio così. È proprio nella diversità che nascono le opportunità e le occasioni di crescita», continuava il sindaco. Non sono mancate richieste, domande, proposte, lasciate pure in forma scritta attraverso dei bigliettini inseriti nella “buchetta” dell’Ascolteria: «Ne abbiamo ricevute a centinaia, se aggiungiamo pure le mail e i social network. A conferma che le cose da fare e da mettere in atto sono moltissime. Ma da parte nostra l’impegno non mancherà, anche in termini di tempo da dedicare alla cittadinanza». Detto, fatto.