Continua l'effetto-Constantini: la nazionale femminile sale al secondo posto nei Mondiali in Svezia

Stefania Constantini guida la nazionale femminile di curling a traguardi forse insperati. Pochi minuti fa, nel pomeriggio di mercoledì 22, si è conclusa la sfida con il Giappone, vinta dalle azzurre con il punteggio di 7-3. Era, questo, l'ottavo incontro della prima fase dei Mondiali iniziati sabato in Svezia: 13 le nazioni rappresentate, 12 gli incontri prima dei playoff. Ovvero, ogni squadra deve affrontare tutte le 12 avversarie. Le prime due passano direttamente alla semifinale, le nazionali classificate dal terzo al sesto posto si scontrano per definire le altre due semifinaliste. Ebbene, l'Italia è attualmente seconda, con un bilancio di 6 vittorie e 2 sconfitte, seconda solo alla Svizzera, al comando imbattuta (7-0). E tra un paio d'ore, alle 19, indovinate quale sarà la nuova sfida della nazionale femminile di curling? Proprio quella con le elvetiche. Ricordiamo che Stefania Constantini è campionessa olimpica nella specialità del doppio misto, una medaglia d'oro vinta nel febbraio 2022 a Tokyo, insieme ad Amos Mosaner, giocatore trentino con cui però non è mai più scesa sul ghiaccio. Ai recenti campionati italiani double mixed, a Pinerolo, l'olimpionica di Cortina ha trionfato vincendo lo scudetto insieme a Sebastiano Arman, con cui rappresenterà i colori azzurri ai prossimi Mondiali. Ma parallelamente a questo percorso nella specialità che l'ha portata ai vertici internazionali, Stefania Constantini sta portando avanti, insieme al Club Dolomiti di Cortina, il progetto della nazionale femminile. L'idea è quella di presentare una squadra super competitiva alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: il curling si giocherà proprio a Cortina, nello stadio Olimpico. Un progetto che alla luce di questa prima fase dei Mondiali, sta progredendo in modo serio e competitivo. L'obiettivo delle azzurre in Svezia è entrare nei playoff, ma è chiaro se si riuscisse a confermare l'attuale secondo posto, si aprirebbero prospettive più ambiziose. Intanto, l'effetto Constantini continua a funzionare e la sua scalata nel Gotha del curling mondiale femminile sembra inarrestabile. Ricordiamo che fanno parte della nazionale attualmente impegnata in Svezia e allenata dalla cadorina di Auronzo, Violetta Caldart, anche la vice skip Marta Lo Deserto, le giocatrici Angela Romei e Giulia Zardini Lacedelli (riserva Camilla Gilberti).

