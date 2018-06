La roccia si sgretola sotto le sue mani: vola dalla parete per 30 metri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORTINA - Una salita banale per uno che fa lae che si fregia di essere uno, ma per, 51 anni, è scattato il fattore “sfortuna”, tradito damentre si allenava su una facile via del Lagazuoi a circa 2400 metri di quota, sopra il forte della Val Parola. È volato per una trentina di metri, battendo più volte sulle rocce. L’allarme è stato dato immediatamente dalla compagna di salita che si trovava con lui. Ora l’uomo si trova ricoverato all’ospedale di Bolzano. Nella caduta, come spiega il fratello Sergio, ha riportato più fratture e un trauma alla testa. Forato anche un polmone.«La situazione è grave - spiega - ma non è in pericolo di vita. Lui è sempre rimasto cosciente anche se non ricorda