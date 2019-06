Dopo 50 anni la "freccia del cielo" dice addio a Cortina /Lo smantellamento

di Marco Dibona

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CORTINA D'AMPEZZO - Sono passati milioni di sciatori e di escursionisti su quel pilone della Freccia nel Cielo che una gru sta demolendo, a Ronco. Per cinquant'anni le vetture della funivia hanno trasportato i residenti e i turisti verso il Col Druscié e la Tofana. Dal prossimo inverno ci sarà una nuova cabinovia, più veloce, con una maggiore portata oraria. Nel piazzale dietro lo stadio Olimpico del ghiaccio si vede il cantiere per la costruzione della nuova stazione di partenza, con tutti i servizi necessari per...