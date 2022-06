CORTINA - A Cortina è già estate. Sono stati gli operatori turistici del consorzio Cortina Delicious ad avviare le loro attività, sul versante occidentale della conca, fra i passi Falzarego e Giau, fra Ampezzo e le valli confinanti. Già aperti il rifugio Fedare e l’albergo La Baita, da ieri è in funzione la funivia del Lagazuoi, che sale a 2.750 metri partendo dal passo Falzarego: lassù in cima c’è la novità del bar Terrace by Embassy. Da ieri ha aperto anche Baita Resch, a Son dei Prade, accanto alla stazione di partenza della nuova cabinovia Cortina Skyline.



IL CALENDARIO

Oggi apre l’albergo Argentina di Pocol, punto di riferimento del consorzio Delicious. Venerdì 3 giugno ci sarà una festa in musica, sulla terrazza del rifugio al Lago d’Aial, per l’avvio dell’estate. Sabato 4 giugno tocca al rifugio sul Lagazuoi e comincia a girare la seggiovia delle Cinque Torri, che sale da Bain de Dones al rifugio Scoiattoli. Sia sul Lagazuoi, sia alle Cinque Torri, c’è l’attrattiva dei musei all’aperto, con le testimonianze della Prima guerra mondiale, nell’area che fu sul fronte, per due anni e mezzo di combattimenti, dal maggio 1915 all’autunno 1917. Il turismo storico, per gli appassionati delle vicende belliche, coinvolge tutta l’area, con altre destinazioni molto frequentate, come il Sas de Stria, con il sottostante museo Intrà i Sasc, realizzato nel vecchio forte austroungarico, sul valico di Valparola. Con questa giornata festiva del 2 giugno, anche gli escursionisti che salgono sulla cima del Nuvolau, a 2.575 metri, uno dei luoghi più panoramici e più facili da raggiungere, possono trovare un ristoro; il rifugio aprirà formalmente venerdì 10 giugno. Lo stesso giorno aprirà anche il rifugio Averau e sabato 11 il Cinque Torri. A metà mese si aggiungono i rifugi Croda da Lago, Scoiattoli e Col Gallina. Sono numerose le destinazioni per gli appassionati di montagna, i frequentatori delle vie ferrate, che possono percorrere gli itinerari più accessibili, sul Col dei Bos, al Sas de Stria, sul monte Averau, sul Lagazuoi, sino a quelli più impegnativi, sulle cime dolomitiche più alte. Chi arrampica ha a disposizione moltissime vie alpinistiche, in particolare le storiche linee tracciate sulle Cinque Torri, da cent’anni palestra naturale per generazioni di scalatori, e pure la falesia per l’arrampicata sportiva aperta gli anni scorsi sul versante meridionale dell’Averau. La lunga stagione estiva del consorzio si concluderà a settembre inoltrato, con la disputa delle impegnative gare di corsa in montagna Delicious Trail, che quest’anno avrà una novità importante, la terza gara, che raggiungerà Cortina, il traguardo di Pocol, dalla vicina Val Badia.



ALTRI COMPRENSORI

Negli altri comprensori della conca, il Faloria apre sabato 11 giugno. Una settimana più tardi, sabato 18, saranno in funzione gli impianti dell’area Tofana, le seggiovie Roncato, Tofana Express a sei posti, i due impianti per i rifugi Duca d’Aosta e Pomedes; i tre tronchi della Freccia nel Cielo, a cominciare dalla cabinovia per il Col Druscié, poi a Ra Vales e sino alla cima della Tofana di Mezzo. Sul Cristallo aprirà la seggiovia per Sonforcia, punto di partenza per escursioni lungo entusiasmanti vie ferrate. Il consorzio impianti a fune propone il Vertical Pass, per chi va ad arrampicare o camminare, oppure preferisce i sentieri attrezzati, per un approccio più diretto con la montagna. Il Bike Passè per chi vuole salire in seggiovia e poi scendere seduto sul sellino. Alla bellezza del territorio e allo sport si aggiungono diverse proposte, per una vacanza che sia un’esperienza, fra gastronomia, cultura, storia, astronomia.