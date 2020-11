Niente mercati a Belluno. Il sindaco: «Non è stato possibile organizzarli in sicurezza»

BELLUNO - Niente mercati domani a Belluno. Alla luce dell'ordinanza della Regione Veneto che entrerà in vigore domani. Lo ha annunciato il primo cittadino, Jacopo Massaro. «Visti i tempi ristretti - afferma Massaro in una nota - non ci è stato possibile elaborare un nuovo piano per poter svolgere in sicurezza i mercati: già nei primi giorni della prossima settimana però porteremo in Giunta un documento che ci consentirà, con le dovute accortezze e limitazioni, di riaprire dai giorni seguenti l'approvazione del provvedimento i mercati che ne hanno i requisiti». Siccome l'ordinanza regionale vieta l'attività motoria nei luoghi affollati e nei centri storici, «questo vuol dire - aggiunge il sindaco - che non possiamo girare senza una meta in centro o in Nevegal, ma non ci impedisce di andare in piazza o sul colle per fare acquisti o raggiungere i rifugi». Il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica, convocato stamani in Prefettura, ha sottolineato la necessità di monitorare queste situazioni: «Non sarà sempre semplice, ma verranno comunque intensificati i controlli. Le indicazioni di Stato e Regione sono chiare, dobbiamo tenere sotto controllo i comportamenti pericolosi. La situazione è grave e dobbiamo al più presto raddrizzare il timone se non vogliamo finire in un nuovo lockdown», conclude.

