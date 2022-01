CORTINA - Sventola di nuovo il tricolore, a Cortina, in una gara di Coppa del Mondo, ed è di nuovo una donna a imporsi: Michela Moioli vince il primo snowboardercross in Ampezzo, disegnato lungo la pista San Zan, nel comprensorio sciistico di Socrepes. La campionessa bergamasca ha preceduto, nella finale a 4, al fotofinish, la francese Chloe Trespeuch, la leader della classifica generale Charlotte Banks e l'austriaca Pia Zerkhold. Fra le altre italiane, è uscita nei quarti Sofia Belingheri, dodicesima nell'ordine d'arrivo; ventesima Francesca Gallina, seguita da Caterina Carpano. Nella gara maschile si è imposto il tedesco Martin Noerl, davanti all'austriaco di madre italiana Alessandro Haemmerle, all'australiano Cameron Bolton e all'italiano Lorenzo Sommariva. Ottavo posto, qualificato alla small final, per il rientrante Omar Visintin, in un ottimo test prima dell'impegno olimpico. Si sono dovuti arrendere ai quarti Filippo Ferrari (11°) e Tommaso Leoni (14°). Fuori agli ottavi Michele Godino (22°), seguono Matteo Menconi, Niccolò Colturi e Luca Abbati.



L'INCIDENTE

In mattinata, durante la prima sessione di eliminatorie, c'è stato il grave incidente di Alex Deibold, 35 anni, degli Stati Uniti: caduto rovinosamente sulla neve battuta, è stato subito soccorso dal personale di assistenza sanitaria dislocato lungo il tracciato. Poi è giunto l'elicottero del Suem 118 di Pieve di Cadore, con il medico, che si è trattenuto a lungo in pista, per stabilizzare le condizioni dell'atleta. Caricato sul velivolo, è stato portato all'ospedale di Treviso dov'è ricoverato in rianimazione, in prognosi riservata. Alex Deibold conquistò la medaglia di bronzo ai Giochi olimpici 2014 di Sochi. Lo scorso 22 gennaio ha postato la sua soddisfazione per essersi qualificato per le Olimpiadi di Pechino; sarà ora da verificare quali sono le sue condizioni di salute e se potrà gareggiare in Cina, fra due settimane.



UN AMBIENTE IDEALE

Il pubblico ha animato la pista di Socrepes per tutto il giorno, sino alla spettacolare finale in notturna, quando l'area d'arrivo si è riempita e numerosi spettatori si sono disseminati lungo il tracciato. Il presidente del comitato organizzatore Denis Constantini è particolarmente soddisfatto, dopo le settimane di intenso lavoro, per allestire il tracciato: «C'è tanta soddisfazione e orgoglio per il successo di questa gara, frutto di ore di lavoro per tutta la mia squadra, in pista e in ufficio. Questo lavoro è iniziato anni fa e ora ha dato i suoi frutti, raccogliendo la massima fiducia della Federazione internazionale e soprattutto degli atleti, che qui si sono sfidati in un clima sereno. Noi siamo imparziali e contenti per la vittoria di ogni atleta, ma ascoltare il nostro inno nazionale sulla pista di casa regala sempre un'ulteriore emozione, molto forte. Ci auguriamo che per tutti quanto vissuto qui oggi sia un buon modo per partire alla volta di Pechino 2022: a Cortina saremo tutti davanti alla televisione a tifare gli atleti e le atlete dello snowboard, in ogni sua disciplina, che in Cina inseguiranno il titolo olimpico».



OGGI DIFFERITA RAISPORT

La gara, trasmessa ieri in diretta da numerose emittenti in Europa, in Canada e Stati Uniti, si potrà vedere oggi in differita, alle 15, su Rai Sport.