COMELICO SUPERIORE - La casa cantoniera di Dosoledo, lungo la statale 52 Carnica, a Comelico Superiore, verrà completamente rimessa a nuovo. Il suo futuro utilizzo, però, è incerto. L’Anas, proprietaria dell’arteria e dell’edificio, conferma che al momento non è stato deciso nulla sull’uso della struttura restaurata: potrebbe essere collocata per iniziative interne come esterne. Il maquillage e recupero funzionale dell’immobile è inserito all’interno del pacchetto progettuale per il miglioramento della viabilità statale, legato ancora ai Mondiali di calcio 2021, che coinvolge anche le case cantoniere lungo la 51 Di Alemagna, ad Acquabona, a San Vito e a Vodo, in località Peaio.

La finalità dello stabile

Per il momento è nota soltanto la finalità dello stabile ubicato nella frazione del comune di Cortina d’Ampezzo, dove troverà sede la Fondazione Dolomiti Unesco, nella funzione di front office per fornire servizi all’utenza stradale in vista dei grandi eventi sportivi, assieme agli uffici di Anas per le attività connesse al progetto Smart Road.

Il recupero della casa cantoniera di Dosoledo, che verrà riportata alle originarie condizioni dell’epoca di costruzione, con gli elementi architettonici propri del periodo, si inserisce nel quadro della valorizzazione, riqualificazione ed accessibilità che Anas sta attuando attraverso iniziative di riconversione, come fattore di crescita per le attività culturali, l’economia e l’occupazione dei territori dove sono ubicate.

I lavori interesseranno il livello strutturale, l’intonaco, i serramenti esterni ed interni, tutti gli impianti, da quello idraulico al termico, dall’elettrico al sanitario. Il bando per l’appalto dell’intervento, all’immobile situato al chilometro 98+250, è stato pubblicato, ponendo il termine per la presentazione delle offerte, da parte delle ditte interessate, alle 9 del prossimo 26 giugno. I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: https://acquisti.stradeanas.it.

L’importo complessivo è pari a 314.684,01 euro, di cui 112.362,75 per gli impianti tecnologici. Il costo della manodopera è stimato in 101.140,33 euro. Dalla data della stipula del contratto, ovvero dalla consegna dei lavori, la ditta aggiudicatrice avrà centottanta giorni di tempo per realizzare il maquillage. Trattandosi di appalto di lavori relativo ad un immobile, la suddivisione in lotti non risulta conveniente per la stazione appaltante, con particolare riguardo al rispetto del principio di economicità e alla necessità di mantenere la sostanziale omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni richieste. È possibile ottenere chiarimenti sulla procedura mediante quesiti scritti da inoltrare tramite l’apposita funzionalità sul portale acquisti, entro il 9 giugno.