Classe scatenata: prof impaurita â€‹e preside insultata dal genitore

FELTRE - Unae l'insegnante chiede l'intervento delle forze dell'ordine. Quella in questione, in un istituto di Feltre, è unache non rispetta le regole. Dopo l'ennesimo episodio di mancanza di rispetto è arrivata laa tutti gli alunni nonché la decisione, da parte del consiglio di classe, ditutti gli studenti con obbligo di frequenza. Un segnale educativo che non sembra essere stato compreso dache ha telefonato al dirigente scolastico facendo partire«Questa mattina (ieri per chi legge), dopo aver appreso la notizia della sospensione della classe spiega ancora il dirigente scolastico un genitore mi ha chiamato al telefono. Non è stata certamente una telefonata piacevole, oserei dire che è stata del tutto inadeguata e folle, con qualche insulto». Se questa è stata la reazione di un genitore, «abbiamo poi contattato anche tutte le famiglie degli altri ragazzi dai quali non è emersa nessuna rimostranza in merito alla decisione presa. Ritengo quindi che si tratti di un episodio isolato», chiude il dirigente scolastico...