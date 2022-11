PONTE NELLE ALPI - Accanto ai settecento euro già erogati in precedenza, questo mese i lavoratori della W&P Cementi di Cadola ne riceveranno altri 300. Si tratta di erogazioni utilizzabili in welfare fra buoni spesa, carburante e premio di risultato a beneficio di tutti i lavoratori che, oltre che nello stabilimento bellunese, acquisita dalla W&P nel 2014, operano anche in quello pordenonese di San Vito al Tagliamento. Si tratta di una platea di oltre sessanta collaboratori occupati nelle due sedi.



LA SCELTA

Una decisione, quella dell'erogazione dei 300 euro, presa dall'azienda d'intesa con l'organizzazione sindacale Filca Cisl Belluno Treviso. E per il raggiunto accordo esprimono soddisfazione sia il sindacalista Marco Rossitto (nella foto) che la Rsu di Cadola. «Questo importante risultato - afferma Rossitto - nasce dal confronto con l'azienda e dalle ottime relazioni industriali create negli ultimi anni che hanno condotto, tra le altre cose, anche all'introduzione di accordi per premi di secondo livello». La contrattazione portata avanti negli ultimi due anni ha infatti dato ottimi frutti in termini di benefici ai lavoratori e creato i presupposti per la firma del primo accordo di secondo livello istitutivo del premio di risultato nel giugno 2021, poi rinnovato nel corso del 2022. «Gli alti tassi di inflazione registrati nell'ultimo anno - conclude il sindacalista della Filca - si riflettono su lavoratori e famiglie, riducendo il potere d'acquisto dei salari, con conseguenti sacrifici e rinunce sul carrello della spesa. La contrattazione di secondo livello in un momento così delicato è uno strumento importante per mitigare la perdita del potere d'acquisto e le proposte sindacali hanno trovato ampia disponibilità da parte dell'azienda». La W&P Cementi è un'azienda leader nella produzione di cemento e leganti che raccoglie una lunga eredità e tradizione pontalpina, un territorio dove da moltissimo tempo esiste un cementificio. Che però nel corso degli anni ha cambiato nome. La ditta è una azienda del settore edilizio si presenta così sul proprio sito - con origini radicate nello storico gruppo Wietersdorfer, la cui storia ha preso il via nel 1893 con la nascita di un cementificio in Carinzia. Oggi, dopo oltre 120 anni di esperienza maturata nel settore, questa importante realtà industriale è leader di mercato in Austria e in Slovenia ed è in grado di fornire alla propria clientela una molteplicità di prodotti qualitativamente innovativi, insieme ad un efficiente e servizi celeri sia prima sia dopo la vendita.



IL PRECEDENTE

La W&P Cementi spa, azienda italiana del gruppo, ha una storia più recente, ma opera attenendosi strettamente ai tre principi del gruppo: economia, ecologia e responsabilità sociale. Dal 1993, anno di nascita come azienda del gruppo, sino ad oggi, in collaborazione con la casa madre austriaca, l'azienda realizza un'ampia gamma di prodotti per rispondere alle specifiche esigenze dei diversi settori del mercato edile, nel pieno rispetto delle normative vigenti. Sono ora otto anni che il gruppo è presente a Cadola. Era infatti l'agosto del 2014 quando, grazie ad un importante accordo con un gruppo internazionale italiano del settore, W&P Cementi ha acquisito il nuovo stabilimento produttivo bellunese di Cadola. I nostri cementi e i nostri leganti fa sapere l'azienda stessa - hanno dato vita ad opere solide e durature, ponti, gallerie, case, scantinati, fondamenta, strutture di sostegno. Contribuendo alla realizzazione di infrastrutture, ci assumiamo al contempo una responsabilità nei confronti della gente, della natura e dell'ambiente. Lavoriamo insomma per i nostri clienti ma prima di tutto per le comunità locali, creando posti di lavoro duraturi e costituendo per il nostro territorio una realtà economica solida e affidabile». E i lavoratori ora sono anche stati ulteriormente gratificati dai mille euro complessivi di erogazioni spendibili in vari modi.