«Riapriamo un campo da tennis coperto a Cortina»: parte la petizione on line

CORTINA - Un petizione on line perché Cortina possa riavere un campo da tennis al coperto. E' quella che sta girando nei social in queste ore, lanciata da un gruppo di appassionati della racchetta. «Lo facciamo perchè la passione per il tennis possa continuare a fiorire anche nei mesi più rigidi a Cortina - spiegano gli organizzatori nella nota on line - fra bambini, piccoli campioni, giovani promesse e vecchi amatori e amici, è necessario rendere nuovamente agibile anche l'unico campo coperto disponibile in tutta la valle. Firmiamo numerosi per la riapertura del campo coperto del Country di Cortina!»