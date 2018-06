Camion carico di bovini distrugge il casello delle Tre Cime

di Giuditta Bolzonello

AURONZO - Un’errata valutazione dell’altezza del casello è stata l’origine dell’incidente che ha distrutto la porta d’accesso alla strada per le Tre Cime di Lavaredo. Uno spettacolare schianto, senza conseguenze per l’autista di Bergamo che era alla guida di un mezzo per il trasporto animali diretto alla Malga Rin Bianco in comune di Auronzo di Cadore. Ma il casello non c’è più: il camion ha agganciato lo sporto di legno in alto, «forse teneva troppo la destra», ha commentato chi ha raccolto la testimonianza del conducente, sta di fatto che l’aggancio fra il Tir e la struttura è stata questione di pochi centimetri, ma sufficienti a causare il disastro.

La località è quella celebre dei Prati di Rin Bianco, da lì si dipana il serpentone di asfalto che garantisce a tutti di godere del panorama magico del versante sud delle splendide Tre Cime.

