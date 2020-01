LA VALLE AGORDINA - Oggi, 3 gennaio, poco prima delle 13, l'elicottero del Suem è intervenuto in comune di La Valle Agordina, per un boscaiolo che è stato travolto da un albero, mengtre era al lavoro nel bosco. Intervenuto anche il soccorso alpino. Il boscaiolo è stato elitrasportato all'ospedale di Belluno in codice di media gravità. © RIPRODUZIONE RISERVATA