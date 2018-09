Panda sbanda e si schianta nella rotonda di via Feltre: ferita una automobilista

BELLUNO - I vigili del fuoco sono intervenuti in tarda mattinata in zona rotonda Via Feltre-Via Prade per un incidente stradale provocato da un'uscita di strada autonoma.

Si è reso necessario mettere in sicurezza il veicolo - spiegano i pompieri - in quanto l'auto è alimentata a GPL. Quindi assistere il personale del Suem per estrarre la conducente, lievemente ferita, dall'abitacolo

L'intervento si è concluso alle ore 12.14.

