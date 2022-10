BELLUNO - È volato con l'auto fuoristrada nella notte: è uscito dall'abitacolo, tornato a casa, dormito fino a tarda mattinata e poi chiamato i soccorsi. Protagonista un 30enne dell'Alpago che ieri ha chiesto aiuto prima al carroattrezzi e poi ai vigili del fuoco. La sua vettura era tra la vegetazione in una scarpata a Sagrogna al lato della provinciale 1 della Sinistra Piave.

Abbandonata lì la notte prima dopo lo schianto, che non ha coinvolto altri mezzi. Miracolato il giovane dell'Alpago uscito dall'abitacolo da solo. Ma per il recupero della vettura è stato necessario l'intervento dell'autogru dei pompieri e ore di disagi per gli automobilisti. Era il primo pomeriggio di ieri quando sul posto sono accorsi i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Belluno che hanno fatto viabilità e i rilievi. I disagi si sono protratti fino quasi alle 16, con momenti di chiusura totale della strada ed altri a senso unico alternato.