BELLUNO - La busta porta due timbri: quello “Royal Mail“, e quello rotondo con la scritta “Buckingham Palace”. Dentro c'è un cartoncino, con i monogrammi dorati, a firma Carlo e Camilla. I due novelli regnanti ringraziano profondamente colpiti (“deeply touched by your most kind message”) un giovane bellunese che aveva inviato loro, per la celebrazioni dell'incoronazione, una lettera Massimo Illesi, residente in via Vittorio Veneto, con emozione ha aperto quella busta contenente un biglietto con la stampa dei fiori tipici delle varie regioni del Paese e la la foto dei due novelli regnanti. Carlo e Camilla scrivono di essere enormemente grati a chiunque condivida la festa dell'incoronazione con particolare apprezzamento con chi abbia messo un po' del suo tempo per scrivere loro (“to write to us on this very special occasion”). Massimo, va detto, da sempre è un ammiratore della Corona inglese. Già, per anni, aveva inviato alla regina Elisabetta gli auguri di buon compleanno, festeggiati il 21 aprile. Un motivo di questo legame con la corona inglese c'è alla base, come precisato da Illesi: “Ammiro la cultura e la storia inglese, ma apprezzo soprattutto la rara capacità di mantenere vive le tradizioni - sono sue Illesi - inoltre, al di là dei gossip, che non seguo, mi piace re Carlo come persona perchè ha mentalità aperta culturalmente. Inoltre è un uomo dai cento interessi." Illesi elenca: si va dalla musica alle tematiche ecologiche, dal giardinaggio alla storia delle religioni.”