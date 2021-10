Alpinista 31enne disperso sulla ferrata Dibona: trovato morto a 2.700 metri. In albergo la moglie e i figli

CORTINA - E' stato trovato senza vita, questa mattina, 21 ottobre, R.A.G., l'escursionista 31enne tedesco non rientrato ieri da un giro sulla Ferrata Dibona al monte Cristallo. La squadra salita a piedi si è calata per oltre 100 metri nel canale tra il Vecio del Forame e Forcella Alta, dove il tracciamento del cellulare ne segnalava la probabile presenza dal pomeriggio di ieri. I soccorritori - Soccorso alpino di Cortina, della Guardia di finanza e dei Carabinieri - hanno attrezzato le calate nel punto sottostante il percorso attrezzato e hanno iniziato a scendere, ritrovando prima lo zaino poi il corpo, a circa 2.700 metri di quota. Dato il luogo in cui si trova la salma e le condizioni di scarsa visibilità, si sta attendendo per procedere al suo recupero non appena possibile.

La scomparsa e l'allarme

Partito ieri mattina, 20 ottobre, alle 5 dell'albergo dove alloggia con la moglie e i figli, il ragazzo ha poi mandato immagini e messaggi alla compagna. Attorno a mezzogiorno una fotografia dal Rifugio Lorenzi, un paio di messaggi successivi e poi basta. La moglie, con il sistema di tracciatura del cellulare ha poi visto che dalle 14 la posizione lo indica in un canale tra il Vecio del Forame e Forcella Alta. L'allarme è scattato verso le 20.