BELLUNO - È alto circa 2,70 metri, è fatto di abete rosso ed è di genere "ibrido". Non ha ancora un nome l'alieno sbarcato lungo la strada delle Laste che porta a Valmorel, nel vicino comune di Limana, ma si possono fare proposte per battezzare la creatura. L'opera è uscita dalla motosega di Luciano Roncada, ingegnere civile di professione, oggi in pensione, con la passione per la scultura. Non è la prima statua che realizza, lasciandola poi ad abbellimento dei percorsi tra i boschi.



«Ho lavorato due giorni interi per realizzarla - spiega Roncada -, modellando un abete rosso che era stato tagliato due anni fa perché colpito dal bostrico».



Per l'incontro di quarto tipo basterà oltrepassare di 500 metri la trattoria da Cleto, in direzione Valmorel.

Ma perché proprio un alieno?

«Non saprei - racconta l'ingegnere-artista -, mi è sembrato qualcosa di originale rispetto ai soliti animali. Non è la prima statua che faccio, mi diverto a lavorare il legno, lasciando poi le sculture laddove si trovano, lungo i posti frequentati dagli escursionisti».



Sicuramente l'alieno è qualcosa di originale, ma ha un difetto: chi passa di notte non lo vede.

«Ho pensato di illuminarlo - aggiunge Roncada - mettendoci sopra una luce, così sarà sempre visibile».

In pensione da qualche tempo, Roncada ha lavorato in Svizzera per ben 35 anni, per poi fare ritorno a "casa", quella vera, dove, nonostante la lontananza di una vita, restano gli affetti.



Così, deposti gli attrezzi da ingegnere, Roncada si è dato all'arte, quella che non si impara sui libri di scuola, ma nasce da dentro. È congenita. Ce l'hai o non ce l'hai.

Con l'alieno, Roncada ha fatto così rivivere il mito dell'Area 51, in Nevada (Usa) che ogni anno attira turisti da tutto il mondo con la speranza di veder atterrare qualche Ufo. Proprio qui, infatti, secondo racconti poi smentiti, sarebbero atterrate astronavi aliene.



Un mito che in Nevada continua a resistere con tanto di musei, ristoranti, motel, parate e festival a tema alieno, nella speranza di avere conferma che ci sia qualcosa di vero.

Da qualche giorno anche il Limana ha il suo mito, dove poter fare incontri del quarto tipo.