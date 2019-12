A27, maxi carambola, 11 auto uscite di strada per il ghiaccio

PONTE NELLE ALPI - Maxi carambola stamane, 3 dicembre, intorno alle 8, nel tratto libero dell'autostrada a 27, in prossimità del ponte sul piave in corsia nord, verso Pian di Vedoia. Il primo bilancio è di 11 auto uscite di strada, per il ghiaccio sulla sede stdadale, ciascuna in maniera autonoma senza coinvolgere gli altri veicoli. Il tratto di autostrada e stato chiuso per consentire la rimozione delle auto e i rilievi della polizia autostradale di Villorba. Fino alle 10 uscita obbligatoria a Cadola poi il traffico è stato fatto lentamente defluire di nuovo in autostrada.

