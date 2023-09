Reale versus Virtuale, un dibattito molto acceso che, con l’avvento dell’Intelligenza Artificiale, sta toccando tutti i settori, dividendo il pubblico tra chi è a favore e ne vede le potenzialità e coloro che la vedono come una minaccia. Nel mondo del beauty l’AI, invece, sta facendo passi da gigante. L’ultima trovata, in ordine di tempo, è la collaborazione tra Maybelline e Microsoft: il brand di beauty offre del maquillage virtuale su Teams, la piattaforma attraverso il quale è possibile fare riunioni in video chiamata, una modalità di meeting esplosa durante la pandemia che ha cambiato anche i ritmi lavorativi. Il make-up virtuale su Teams si appoggia su Modiface AI ed è stato sviluppato in collaborazione con il Geena Davis Institute per assicurare un’ampia e diversa rappresentazione della popolazione e delle diverse etnie.

ESPRESSIONE

«La missione è quella di dare a ognuno di noi la possibilità di esprimere la propria bellezza. Sia che tu stia lavorando in ufficio o in smartworking, perché sentirsi bene con sé stessi è un aiuto a presentarsi al meglio - afferma Trisha Ayyagari, Global Brand President di Maybelline New York - Questo è il motivo della nostra collaborazione con Microsoft Teams per sviluppare dei makeup virtuali. Ora anche durante i giorni lavorativi, puoi indossare del makeup con un semplice click. Speriamo di rendere la vita delle persone un pochino più semplice». In questa “pochette virtuale di make up” prodigiosa ci sono tutti i prodotti per il trucco di Maybelline e, in un click, gli utenti possono scegliere tra 12 diversi look. Usare la funzione è semplicissimo e intuitivo. Per prima cosa si apre la app Microsoft Teams, dopodiché si deve andare su Effetti Video e cliccare sulla sezione Maybelline, e da lì provare i 12 look di trucco virtuali. Tra questi i più gettonati sono il levigante, che cancella le imperfezioni della pelle e rende l’incarnato uniforme e vellutato, il glowy che illumina il volto e il Natural, quel trucco non trucco adatto ad ogni età, che da un po’ di tempo adottano anche le star di Hollywood. Ci sono anche quelli che hanno come protagonisti i rossetti, rosso e prugna, più audaci e magari perfetti per riunioni o call meno formali. Una volta scelto quello più adatto ai propri gusti e all’occasione si può entrare nel meeting.

A DISTANZA

Un meccanismo simile viene usato anche per la vendita di rossetti, ombretti e linee di maquillage. I maggiori brand di make up, infatti, hanno superato la frontiera della prova colore nei negozi e si sono dotati, sui loro siti internet, del Virtual Try-On. È il nuovo modo, attraverso la tecnologia, di provare da casa tutte le nuances e trovare quella perfetta per il nostro viso semplicemente stando davanti alla webcam. Il vantaggio del Virtual Try-On, rispetto allo shopping analogico, è la possibilità di provare tutti i colori disponibili e creare abbinamenti inusuali fino a trovare il perfetto trucco, senza dover andare negli store, ma soprattutto riducendo al minimo il margine di errore. Provare gratis in digitale il maquillage, magari scattare uno screenshot e riguardarlo successivamente, consente di fare acquisti consapevoli evitando fondotinta che non migliorano l’incarnato o rossetti e ombretti in nuance che non si addicono al viso.