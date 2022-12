Balla, combatte, recita, vince titoli mondiali (di danze caraibiche: bachata, merengue, salsa cubana e salsa portoricana) e si impone, a soli 20 anni, come una delle giovani attrici più interessanti del cinema italiano. Il 2023 si annuncia l’anno della consacrazione per la romana Aurora Giovinazzo, sorella dell’attrice Domiziana (Elena di “Un medico in famiglia”), talento esploso – letteralmente – nei panni della “donna elettrica” di Freaks Out, opera seconda di Gabriele Mainetti, e poi entrato nelle case degli italiani via piattaforma imponendosi con la stralunata commedia di Amazon “Anni Da Cane”. Sul tappeto rosso della scorsa Mostra del Cinema di Venezia, nella settimana della critica, con il post apocalittico “Nostos” di Mauro Zingarelli, e in sala dal 7 dicembre con il thriller “L’uomo sulla strada” di Gianluca Mangiasciutti, il prossimo anno Giovinazzo sarà la protagonista del film sulla boxe “The Cage - Nella gabbia” di Massimiliano Zanin, in cui interpreta un’ex promessa dell’MMA, costretta da un incidente a lasciare gli incontri ma desiderosa di tornare sul ring. La sua grinta naturale, e il piglio da guerriera, non potevano inoltre sfuggire al grande scopritore di talenti Ferzan Ozpetek, che l’ha voluta nel cast del suo prossimo “Nuovo Olimpo”: ambientato alla fine degli anni Settanta, racconterà la storia di un amore interrotto, quello tra due ragazzi che si innamorano a 25 anni ma poi devono separarsi, per ritrovarsi solo trent’anni dopo.