Lucia del Mastro, sesta di otto figli, 58 anni, è nata in provincia di Salerno. Dopo gli studi all’Università di Napoli si sposta a Genova e qui inizia la carriera di ricercatrice. «Chi nasce sul mare ne rimane condizionato tutta la vita, è difficile vivere in un posto in cui il mare non c’è». Oggi è professoressa di Oncologia all’Università di Genova e dirige la Clinica oncologica medica del Policlinico universitario genovese S. Martino. Poche settimane fa, dal Presidente Mattarella, ha ricevuto il Premio Venosta Airc per i suoi studi: hanno permesso di individuare una terapia (entrata nelle linee guida internazionali) in grado di non danneggiare la fertilità di una donna nel corso della chemioterapia. Nel suo calendario ci sono vari progetti che si concluderanno nel 2023. Dalla caratterizzazione dei tumori mammari triplo negativi al miglioramento delle terapie nelle giovani donne con carcinoma mammario, ai risultati di uno studio su oltre mille pazienti ad alto rischio di recidiva trattate con chemio e ormonoterapia adiuvanti. Un grande lavoro per le 55mila nuove diagnosi l’anno di carcinomi della mammella femminile.