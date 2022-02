Victoria's Secret e la prima modella con sindrome di Down: il coraggio di un sogno per Sofìa Jirau

Ha sfilato alla New York Fashion Week, ora è tra i volti della nuova campagna di Victoria's Secret e posa per Vogue. Non esistono sogni troppo grandi per Sofía Jirau, 25 anni, modella del Porto Rico con la sindrome di down che ha conquistato le passerelle e i cuori di migliaia di fan tutto il mondo.

«Lo ho sognato, ho lavorato duro e oggi il sogno diventa realtà. Finalmente posso raccontare il mio grande segreto. Sono la prima modella con sindrome di Down di Victoria's Secret!» ha scritto su Instagram in un post pieno di entusiasmo e felicità comunicando l'obiettivo raggiunto ai suoi oltre 50mila followers. La ragazza collaborerà con il noto brand di intimo americano per la campagna dedicata alla bellezza inclusiva "Love Cloud Collection", in cui sfilerà insieme a modelle come Hailey Bieber y Taylor Hill.

La storia di Sofia, la bellezza contro ogni tabù

Grandi sogni danno la forza per superare i limiti. Nel caso di Sofia, il suo obiettivo è stato anche l'occasione di infrangere tabù e preconcetti ancora tropppo radicati nella nostra società, affermando che la vera bellezza è nell'amore per sè stessi della propria unicità prima che nel rispetto di canoni astratti di perfezione.

Classe 1996, sin da bambina Sofia vuoleva sfilare in passerella: per questo la mamma, Mimi Gonzále, l'aveva iscritta alla scuola di modelle di San Juan a Porto Rico. Un sogno avverato nel 2019, quando Sofia sfila per Kelvin Giovannie e altri designer portoricani, e viene invitata a sfilare per la stilista Marisa Santiago alla fashion week di New York negli Stati Uniti.

Sofia «Dentro e fuori, non ci sono limiti. Puoi sempre raggiungere i tuoi obiettivi»

Tramite la sua pagina Instagram e la notorietà acquisita come modella Sofia cerca di essere una fonte di ispirazione per altre giovani ragazze, diffondendo messaggi positivi sull'importanza di accettare sè stesse e amare il proprio corpo. Inoltre è anche un'imprenditrice: grazie alla Down Syndrome Foundation ha creato Alavetth, un brand che vende maglie, cappelli e accessori per la casa. Nel suo profilo Instgram e nel suo sito web il suo motto è un invito a tutti i sognatori ad avere il coraggio di inseguire le proprie aspirazioni: «Dentro e fuori, non ci sono limiti. Puoi sempre raggiungere i tuoi obiettivi».