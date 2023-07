Saldi al via, i 5 capi da acquistare: dalle ballerine alla borsa di paglia (senza dimenticare il gilet)

I saldi sono in partenza (già da qualche giorno, perlomeno a Roma dove svariati negozi stanno già applicando un qualche sconto prima dell'inizio ufficiale), per non arrivare impreparati ecco i must di stagione su cui puntare.

Le ballerine (meglio se Mary Jane)

Che piacciano o meno è il caso di proclamarlo: le ballerine sono prepotentemente tornate e si prevede che saranno un must anche della prossima stagione.

Secondo l'ultimo report di Stylight le ricerche di ballerine, in particolare quelle con la fibbia, sono aumentate del 168%. Il modello è quello di Miu Miu, visto praticamente su tutte le influencer e dintorni (e rifatto in tutte le salse), ma anche i clic su quelle di Alaïa sono aumentati di ben tre volte negli ultimi due mesi. Chi vuole intendere intenda.

Il gilet

Praticamente impossibile non accorgersene: il gilet nell'ultima stagione è diventato il capo da avere nell'armadio per chiunque sia un minimo al passo con la tendenza. Il must è il completo con i bermuda o gli shorts, ma si può benissimo abbinare a un maxi abito o un paio di pantaloni leggeri. Se è vintage, poi, ancora meglio.

La borsa di paglia

Se non ne avete ancora una, è il momento: le borse di paglia sono la tendenza (anche) di quest'estate e chi è riuscita finora a resistere al fascino di atteggiarsi a novella Jane Birkin (spoiler, in pochi) può approfittare degli sconti per lasciarsi andare a panier per la spiaggia e non. Da sfoggiare fino a settembre. Inoltrato.

La maxi gonna

Tremate, le maxi gonne sono tornate. Il must have della stagione è quella in denim, extralunga e con lo spacco davanti, da sfoggiare con sandali alla schiava, ma anche con le Dr. Martens e una semplice t shirt bianca. I più audaci oseranno anche il total look jeans con una camicia oversize: un ottimo investimento da indossare anche in autunno.

La camicia di lino

Ottima per l'estate ma non solo, la camicia di lino in tonalità pastello imperversa nelle boutique negli ultimi tempi. Particolarmente d'impatto sui pantaloni cargo a cui tutti abbiamo ormai ceduto, ci servirà anche come copricostume originale per andare al mare a luglio e agosto. Beige è passepartout, ma ci piace anche verde (colore molto gettonato questa stagione), oppure fucsya per un effetto più d'impatto. Lasciatela aperta a far intravedere il costume oppure sfoggiatela su una canotta. Comunque vada, è sempre promossa.