Morto Renato Balestra, il decano dell'Alta Moda aveva 98 anni

Renato Balestra è morto questa sera a Roma. Lo stilista, decano dell'alta moda, aveva 98 anni. Ad annuciarlo le figlie Fabiana e Federica, assieme alla nipote Sofia alle quali andrà la gestione del marchio.

Morta Katia Bassi a 54 anni per «un male incurabile», era la manager delle supercar (da Ferrari a Lamborghini)

Renato Balestra morto, la carriera

Maestro del blu, pittore della moda. Con queste due definizioni, negli anni ‘60 Renato Balestra aveva portato la sua passione per l’arte nella couture italiana, cambiandone il volto per sempre. Sua la famosa tecnica della “pittura ricamo”, che lo ha visto per tanti anni sperimentare con i materiali più disparati, dipingendo su ogni tipo di tessuto. E suo anche il merito, in un momento di cambiamenti sociali come quelli che hanno infiammato i ‘60 e ’70, di portare in passerella un nuovo concetto di femminilità, forte e meno remissiva. Ancora oggi, se si parla del blu, il nome Balestra viene accostato quasi automaticamente e ai più appassionati non sfuggirà il ricordo dell’abito a palloncino, tinto di un blu accesissimo, che a Roma fece innamorare buyer e stampa.

I funerali

I funerali si terranno martedì 29 novembre nella capitale nella Chiesa di Santa Maria del Popolo.