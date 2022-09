Total black, capo coperto da un cappello o un accessorio, calze scure e gioielli esclusivamente di perle: così le donne della famiglia reale hanno reso omaggio alla Regina Elisabetta il cui feretro ha oggi lasciato Buckingham Palace per essere trasferito a Westminster hall, dove è stata aperta la camera ardente.

Le perle, una tradizione di famiglia

Kate Middleton, Meghan Markle (con look molto simili), ma anche Beatrice e Eugenie, le figlie di Andrea e Sarah Ferguson: tutte in nero per il saluto all'amata "Granny", tutte con un accessorio di perle. La tradizione delle perle come "gioiello da lutto" risale all'epoca della Regina Vittoria che, dopo la morte del marito Alberto, indossò il nero per 40 anni abbinandolo alle perle, che si pensava rappresentassero le lacrime. Da allora le perle sono una costante per le dame reali, ai funerali (e non solo): la stessa regina Elisabetta le indossò per l'addio a Lady Diana, alla sorella Margaret e al padre, Re Giorgio.

Meghan, Kate e l'omaggio alla Regina

Ma quelle indossate oggi da Kate e Meghan hanno una storia particolare: un omaggio non solo a Elisabetta, ma anche alla suocera Diana. Gli orecchini indossati dalla Duchessa del Sussex furono un regalo della regina stessa quando entrò a far parte della famiglia reale nel 2018. Anche Kate sfoggia gioielli appartenuti alla regina ma, nel suo caso, c'è anche un cenno a Lady D: gli orecchini, che indossò anche dopo aver messo al mondo il figlio più piccolo Louis, prima furono indossati dalla ex principessa del Galles.