Nikolai di Danimarca sfila a Parigi, il principe-modello conquista le passerelle (e non solo)

Un principe in passerella. Alla Men fashion week di Parigi per la collezione autunno inverno 2022 del marchio Rains ha sfilato il principe Nikolai di Danimarca, al secolo il primo nipote della regina Margreth II di Danimarca e del marito Henrik. Ventidue anni, fisico esile, capelli scuri e occhi chiarissimi, il principino fa parte dell'agenzia Scoop models e solca le passerelle da quando era appena diciottenne. Per Rains Nikolai ha indossato un piumino-cappa rosa con strascico, ma lo potete trovare anche in copertina dell'ultimo numero di Vogue man Ucraina in camicia e doppiopetto.

Chi è il principe modello

Nikolai è il primogenito del principe Gioacchino e della prima moglie Alexandra, nonché fratello di Felix e dei piccoli Henrik e Athena (figli della seconda moglie del padre, la principessa Marie). Ha debuttato in passerella nel 2018 per Burberry e all'attivo ha lavori per maison del calibro di Dior, notato da Kim Jones in persona, la cui madre era danese. Per i fan è un incrocio tra Timothée Chalamet e Adam Driver e fa già girare teste a destra e a manca: su Instagram la sua fanpage conta oltre 50mila follower (il suo profilo personale, invece, è privato). Tra l'altro sembra che al momento sia single e per il trono è solo sesto in linea di successione, quindi pare che potrà continuare la sua carriera di modello in pace. Ciao William e Harry, qui c'è una nuova generazione di reali da tenere d'occhio.