Naomi Campbell sfila a Parigi con gli abiti dell'intelligenza artificiale

I designer di Coperni, Sebastien Meyer e Arnaud Vaillant, hanno presentato la loro collezione durante la settimana della moda nel cuore di Parigi, mostrando stili sportivi ultramoderni abbinati a dispositivi tecnologici chiamati Humane Ai Pin, fissati ai risvolti dei vestiti. Protagonista assoluta Naomi Campbell apparsa in passerella tra abiti ampi, vestiti aderenti trasparenti, crop top e jeans. Secondo le note dello spettacolo, "i vestiti sono pensati per essere indossati con leggerezza". Il marchio, fondato nel 2013, è noto per creare scalpore durante i suoi show, come è acccaduto con Bella Hadid lo anno scorso con il vestito "spray" oppure con i cani robot in passerella