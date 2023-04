Modella posa nuda a 58 anni, Paulina Porizkova: «Sole e sorriso, viva il grey pride» Foto

Bellissima a cinquantotto anni. La modella ceca Paulina Porizkova ha pubblicato sul suo profilo Instagram delle foto in cui si vede, anche sul suo corpo, il passare del tempo. «Inizio il 58° anno di età con nient'altro che sole e sorriso. E la speranza che il meglio debba ancora venire, e nient'altro che la gratitudine per tutto ciò che mi ha portato qui, in questo momento», recita il suo post.

Distesa sul letto, appare sorridente con il seno e le parti intime coperte dalle lenzuola e un pelouche. E gli hashtag sono il manifesto dell'ageing come "greypride" (orgoglio grigio), l'orgoglio e il diritto di invecchiare senza pensare troppo alla forma fisica, alle rughe, a un corpo che cambia. L'ageing è infatti quel movimento che promuove un invecchiare naturale, un' estetica sganciata dall'ossessione di un corpo eternamente giovane.