Modella abbandona OnlyFans: «Guadagnavo 20.000 euro al mese, ma sono rimasta traumatizzata. Ho pensato al suicidio»

Si iscrive su OnlyFans ma poi si pente e si cancella dal sito. Questa è la storia di una ragazza che a 18 anni decide di voltare pagine e cominciare a guadagnare pubblicando le sue foto sul sito di contenuti hot. «Quando ho compiuto 18 anni, ho fatto qualcosa che pensavo mi avrebbe aiutato a sentirmi più forte come donna, ma invece mi ha lasciato traumatizzata», racconta la ragazza che vuole mantenere la sua identità segreta come riporta Insider.

Dopo 3 anni però la ragzza decide di smetterla spiegando che quelli sono stati gli anni piu' infelici della sua vita.

Modella abbandona OnlyFans

«Durante il mio periodo come creatrice di OnlyFans, ero più depressa e ansiosa di quanto non fossi mai stata prima. Guadagnavo davvero bene – davvero molti soldi, in media fino a $ 20.000 al mese – ma avevo la sensazione che i miei abbonati spingessero costantemente i miei limiti». La giovane infatti spiega che nonostante le sue foto fossero provocanti i suoi abbonati volevano contenuti sempre piu' espliciti spingendola a mandare addirittura foto di nudo integrale. «Mi sentivo sotto pressione perché mi offrivano veramente tanti soldi». E quei soldi la ragazza li ha spesi per mascherare la depressione in cui era crollata. «Conducevo una vita nel lusso e viaggiavo in posti meravigliosi, ma ero infelice».

Il momento buio

Amici e familiari le consigliavano di smettere ma lei non riusciva. «Ero così giovane e ingenuo e non vedevo il grosso problema di pubblicare foto sexy». E ancora: «Era terribile essere costantemente sessualizzata a un livello così disumanizzante». Poi il momento davvero buio: «Mi sono ritrovato a oltrepassare i miei confini e ho pensato al suicidio. Ero sul punto di porre fine alla mia vita, a dire il vero. Non potevo convivere con me stessa e mi sentivo come se fossi costantemente sull'orlo di un esaurimento nervoso. La mia vita stava andando a rotoli. Mi sono salvata grazie alla fede»