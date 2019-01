Bella Hadid nella nuova campagna di Kors

Bella Hadid è la protagonista degli scatti della nuova campagna di Michael Kors per la primavera, firmata dal celebre fotografo David Sims. Le immagini, realizzate in uno studio di New York, s'ispirano alla velocità, all'energia e all'ottimismo dello stile di vita globale di oggi. «Bella Hadid è la quintessenza del jet-setter moderno» afferma Michael Kors - «È connessa, avventurosa e in movimento 24 ore su 24, 7 giorni su 7». Offrendo una nuova interpretazione del guardaroba del XXI secolo, la collezione ready to wear riflette il ritmo veloce della vita e il desiderio di un guardaroba versatile. Accostamenti maschili e femminili, glamour e tocco street, abiti con stampe camouflage e giacche a vento, eleganti t-shirt nere abbinate a sneakers, colore kaki e body sexy, bikini e denim catturano lo spirito del jet set. A tutto si aggiungono i ciondoli dei braccialetti placcati oro e l'ultimo Michael Kors Access Smartwatch. La borsa della nuova stagione è il modello Cece con patta ricurva e chiusura a scatto ispirata al bauletto e manico a catena staccabile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA