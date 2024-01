Miss Giappone 2024 è nata in Ucraina, scoppia la polemica sui social: «Non ha niente di orientale»

Si chiama Carolina Shiino la nuova Miss Giappone. Cresciuta a Nagoya, ha conquistato il titolo di reginetta di bellezza a 26 anni, suscitando però moltissime polemiche. Il motivo? Il suo essere "poco orientale". La più bella del Giappone è infatti nata in Ucraina, e non nel Paese del Sol Levante.

Un fatto, questo, che ha innescato sui social il dibattito sull'identità nazionale e sul concetto di bellezza nipponica.

Le polemiche

È nata in Ucraina la nuova Miss Giappone. Trasferitasi nel Paese del Sol Levante insieme ai genitori a soli cinque anni, Carolina Shiino è cresciuta a Nagoya, dove attualmente vive. Nonostante gli oltre vent'anni di residenza in Giappone, però, la sua elezione a reginetta di bellezza ha suscitato moltissime polemiche, innescando sui social media il dibattito sull'identità nazionale e sul concetto di bellezza nipponica. Una storia su cui accende i riflettori anche la Bbc, sottolineando come la stessa Miss abbia in lacrime ricordato come sia stata «una sfida essere accettata come giapponese». La modella è la prima Miss naturalizzata giapponese. Sui social, evidenzia la rete britannica, c'è chi parla di uno «specchio dei tempi», ma c'è anche chi contesta la scelta della modella tra le altre finaliste del concorso per la sua bellezza "diversa".

Nel 2015 vinse il titolo la modella Ariana Miyamoto, madre giapponese e padre afroamericano, e fece scalpore. Passati nove anni un post su X citato rimarca: Carolina Shiino è «ucraina al 100%». Per altri la sua vittoria al concorso di bellezza è un «messaggio sbagliato» con «una persona dall'aspetto europeo definita la giapponese più bella». C'è anche chi arriva a parlare di «decisione politica» mentre in Ucraina il conflitto va avanti da quasi due anni dopo l'invasione russa del Paese. «Se fosse nata in Russia non avrebbe vinto - ha azzardato una persona - Che giornata triste per il Giappone». Dall'organizzazione di Miss Giappone dicono alla Bbc che Carolina Shiino «è più giapponese di noi». Aveva tutti i requisiti per partecipare al concorso. E, appena ricevuta la coroncina da Miss, ha detto: «Essere riconosciuta come giapponese in questo concorso mi riempie di riconoscenza».