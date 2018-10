Michelle si dà al beauty: nasce il suo brand 100% naturale

LEGGI ANCHE



Tra le star dello spettacolo e quelle del business il passo è breve e la lista è lunga. C'è chi sceglie la ristorazione - i Bardem hanno appena restaurato il ristorante di famiglia, La Bardemcilla in piena Madrid - o i liquori - con la vendita del marchio di tequila Casamigos al gigante Diageo, George Clooney è stato l'attore che ha guadagnato di più nel 2018.LEGGI ANCHE Michelle Hunziker con lo stesso bikini di 20 anni fa: ma non sembra passato un giorno Settore del fashion a parte, moltissime star si orientano sul beauty: da Jennifer Lopez che sembra guadagni più con i suoi profumi che con i dischi alla neosposa Gwyneth Paltrow che dispensa consigli su viaggi, salute (e diete molto discusse), food, abbigliamento e vende creme e integratori con il popolare sito lifestyle Goop. E poi ancora Britney Spears (con Curious si è aggiudicata per quattro anni il premio Glammy per la miglior fragranza drugstore e ora ci riprova con il nuovo Prerogative), Miranda Kerr con Kora Organics, Rihanna con il suo progetto di democratico e inclusivo Fenty Beauty che va dal make up alla lingerie in passerella show alla New York Fashion Week. E in Italia? Ora scende in campo Michelle Hunziker.



«Da anni avevo questo desiderio che ora diventa realtà - dice in un'intervista all'ANSA la storica conduttrice di Striscia la notizia -, mi occupo da 11 anni delle donne con la Fondazione Doppia Difesa per l'assistenza legale e psicologica contro la violenza di genere e domestica e volevo anche creare qualcosa di diverso, che fosse una coccola, invitasse al benessere e a volerci più bene». Goovi, «che sposa la filosofia Good Vibes - nel dizionario corrente sta per pensiero positivo, autoprotezione, felicità quotidiana, ndr - è il mio brand di cura della persona e della casa e integratori alimentari, tutto pensato per il benessere prima di tutto della donna e della famiglia. Un concept cui ho lavorato due anni, testando su me stessa e i miei cari ogni cosa, scegliendo il 100 per cento naturale, l'efficacia e l'alta percentuale di essenziali. Da mamma ho pensato anche alla fascia infanzia 3-12 anni, per i neonati c'è tantissimo poi per gli altri niente di specifico. L'idea poi si è in parte trasformata e i prodotti in realtà sono per tutta la famiglia, anche se il 'cuorè restano le donne con le tisane, gli integratori per età fertile e menopausa, detox, drenanti».

Lo sviluppo è in partnership con Artsana e la comunicazione ha il 'toccò per cui la Hunziker è popolare in Italia, autoironia e simpatia. «Goovi sarà anche un sito di esperienze, un blog e una community. La mia ispirazione? Jessica Alba con il suo beauty ecologico e sostenibile The Honest Company».

