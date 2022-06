Entrare in modalità vacanze quando ancora si è al lavoro in città. Un tuffo spensierato nel guardaroba estivo può regalare una boccata d'ossigeno con capi che sanno d'estate ma dall'attitudine urban. Le passerelle suggeriscono di puntare su maxi gonne simil pareo e crop top che citano l'amato bikini da indossare però a tutte le ore del giorno, e soprattutto a chilometri di distanza dalla spiaggia. La tentazione di vestirsi in città come al mare ci assale: Art Dealer, il marchio super contemporaneo e made in Italy fondato nel 2016 da Carolina Cerutti, ha scelto le gonne pareo in seta sfumata addirittura per la nuova capsule da sposa realizzata in jacquard di seta bianca vintage anni 90.



LA FRESCHEZZA



Che sia per convolare a nozze o più semplicemente per un aperitivo al tramonto, nessun timore di alleggerire la classica gonna: annodata sul fianco, con lo spacco profondo, il taglio dritto o leggermente arricciato, lunghezza mini o midi. Sceglietela in lino di estrema freschezza, con balze sbarazzine o in quadrettato Vichy alla maniera di Jacquemus. Nella sfilata presentata in spiaggia alle Hawaii si moltiplicano i rimandi all'estate come agli sport acquatici, tra simil mute da sub e gonne annodate sul fianco alla maniera del pareo: la silhouette è a matita, affusolata, aperta da uno spacco vertiginoso.



L'OTTIMISMO



Poca la stoffa ma molta la fantasia per condire di ottimismo il guardaroba estivo, che da Etro sposa fantasie optical e floreali Paisley. Colori energizzanti tingono le gonne sarong indossate sopra agli abiti o abbinate a camicie dall'attitudine maschile. Da Very Versace la rivisitazione della gonna estiva chiusa non da un nodo ma dalle spille da balia. Proiettate come siamo verso il mare, non se ne parla di coprirsi più di tanto: la nuova collezione La Grotta Azzurra di Emilio Pucci firmata dalla direttrice creativa Camille Miceli prende la piega di minigonne foulard stampate in pattern geometrico, a girandole, marmo, iride, dalia o pesci. Il viaggio immaginifico conduce a Capri, dove la maison fiorentina ha aperto il suo primo negozio nel 1951 regalando, oggi come ieri, sprazzi di Dolce Vita.