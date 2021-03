​Gigi Hadid torna a sfilare per Versace sei mesi dopo la nascita della prima figlia. Lei, insieme alla sorella Bella, ha aperto la prima video sfilata della maison, che la scorsa stagione aveva invitato i suoi lavoratori come pubblico. La sfilata sì è svolta poco dopo la Milano Fashion Week.

Oltre a Gigi e Bella Hadid, c'erano Irina Shayk, la coconduttrice di Sanremo Vittoria Ceretti, la bellezza curvy di Precious Lee: solo top - che chiacchierano tra di loro, si aggiustano abiti e capelli, litigano per una borsetta - per Versace, che ha presentato oggi online - poco dopo la Milano Fashion Week - la sua collezione per il prossimo inverno, con grande protagonista la greca, simbolo della maison. «Fare un evento digitale ha i suoi vantaggi», aveva detto Donatella Versace, annunciando che la collezione sarebbe stata presentata oggi, quindi fuori dal calendario di passerelle milanesi.

Gigi Hadid in piena forma e con lunga capigliatura fiammeggiante, l'iconico motivo Versace La Greca, ha aperto questo appuntamento della celebre maison, che passerà comunque alla storia. La top model è diventata mamma lo scorso 24 settembre, di una bambina - frutto dell'amore con il cantante Zayn Malik - che si chiama Khai, "regina" in arabo.

Ultimo aggiornamento: 19:55