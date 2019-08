Dad jeans: ecco il nuovo modello in denim che indosseremo nei prossimi mesi

di Laura Bolasco

C’è stato un momento in cui lee non uscivamo di casa senza idal taglio rilassato. Poi sono tornati di modae con loro ledalla suola chuncky. Anche questa stagione loresta predominante e si arricchisce di unin campo denim: date il benvenuto nell’armadio ai nuovi. Come per i precedenti modelli, il jeans “di papà” si discosta dai canoni stilistici di una sensualità intenzionale che potrebbero appartenere ad un pantalone skinny, prediligendo unma allo stesso tempo di grande tendenza.La differenza rispetto agli altri jeans si trova nella: il dad jeans cadesenza stringere o risaltare le curve tipiche del corpo femminile.La notizia più bella però deve ancora arrivare. Il jeans di papà non si indossa con i tacchi alti o i sandali con i laccetti, matipo Timberland Qualche esempio? Pensate a(serie a cui Levi’s ha dedicato un’intera collezione di dad jeans), alle indimenticabiliin Friends, asulla copertina di Harper Bazaar America o alla campagna di J Brand con protagonista la modella di Victoria’s Secret. Il trend, che ha inaspettatamente decretato Barack Obama e Steve Jobs inconsapevoli trendsetter, è, come capita sempre più spesso, condiviso con entusiasmo anche dal menswear, pronto a lasciarsi ispirare da un’immagine maschile alla James Dean come non si vedeva dalla copertina di Born in The Usa di Bruce Springsteen.