Chanel Totti alla sua prima Fashion Week: la figlia di Francesco e Ilary a Milano all'evento di Belen Rodriguez

Se il mondo dello spettacolo sarà davvero il suo futuro, solo il tempo lo dirà. Intanto Chanel Totti si gode i suoi primi momenti di notorietà, dovuti all'esplosione social degli ultimi mesi, e cioè da quando ha deciso di aprire il suo profilo per renderlo un vero e proprio strumento di lavoro. E piano piano è diventata una mini star dei social, affiancata dall'agenzia Notoria di Gabriella Lopedota.

La figlia dell'ex capitano della Roma e di Ilary Blasi, che compirà 16 anni a maggio, in questi giorni è a Milano per la sua prima Fashion Week, accompagnata dalla zia Silvia, che lavora nella moda da anni. Chanel ha partecipato alla festa di Belen Rodriguez per la presentazione del suo brand Mar de Margaritas, raccontata con le storie sul suo profilo Instagram: indossava un jeans, una camicia e una giacca nera insieme a una borsa gialla Chanel. Sulle passerelle si è fatta vedere disinvolta, nonostante fosse la sua "prima".

Immancabili i tristi commenti degli haters: «Sembra che hai 40 anni, ma quando sei diventata così?», il tenore. A lei però sembra non interessare: d'altronde è solo un'adolescente che sta vivendo il suo sogno.