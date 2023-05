Schlein, Salvini o Conte: sulla vita privata dei leader politici il metro di giudizio deve essere lo stesso

Egregio direttore,



Claudio Granziera

Susegana (TV)



Caro lettore,

chi fa politica e assume un ruolo di rilievo in un partito o in un governo è una figura pubblica fortemente esposta ed è quindi naturale che ogni sua scelta, anche nell'ambito della sfera privata, sia oggetto di attenzioni e di possibili critiche. Ma la invito a trovare una sola riga scritta su questo giornale in cui si criticasse o ironizzasse sulle vacanze di Matteo Salvini a Milano Marittima. Su questo tema, per quel che ci riguarda, valgono per tutti gli stessi principi e gli stessi criteri di valutazione: un leader politico è certamente tenuto ad avere anche comportamenti privati adeguati al suo ruolo, ma il giudizio, positivo o negativo che sia, sul suo valore e le sue qualità derivano da qualcosa di più importante delle sue scelte di abbigliamento o di vacanza. Vale per Salvini come per Elly Schlein o per Giuseppe Conte di cui la scorsa estate fece molto discutere la vacanza ferragostana a Cortina in un hotel a 5 stelle. Dalla sudditanza psicologia di cui lei parla ci si dimostra liberi se si applicano a tutti gli stessi criteri di giudizio e non lo si fa in base alla propria appartenenza o simpatia politica. Non ho dubbio alcuno che se fosse stata Giorgia Meloni a rivelare candidamente che pagava alcune centinaia di euro l'ora una personal shopper per sceglierle e comprarle trench, gonne e pantaloni, alcuni giornali e tv avrebbero scatenato un pandemonio mediatico ben superiore a quello che è accaduto per la segretaria del Pd. Qualcuno avrebbe chiesto forse anche le dimissioni del premier e al concertone del Primo Maggio non sarebbe mancata qualche invettiva da parte dell'"artista" militante di turno. Ma noi pensiamo con la nostra testa e siamo responsabili di ciò che scriviamo, non di ciò che scrivono o affermano altri.