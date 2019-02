Maduro non è Allende: non merita di passare alla storia come un difensore degli oppressi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Egregio direttore,questa querelle dei media italiani sul Venezuela mi riporta indietro con gli anni, primi anni 70 del secolo scorso. In Cile, Sudamerica, regnava sovrano un despota, un dittatore, un comunista, tal Salvador Allende, liberamente eletto dal popolo, ma questo è solo un dettaglio. Gli americani, notoriamente un popolo democratico finché non si toccano i loro interessi, intervennero militarmente per liberare i cileni dal despota e lo suicidarono. Al suo posto installarono una persona mite e democratica, tal Augusto Pinochet... La storia si ripete. In Italia, notoriamente popolo di servi e di codardi questo non succederà mai, da anni gli americani decidono e i politicanti italioti eseguono.Caro lettore,Salvador Allende era stato davvero eletto liberamente dal popolo cileno. Il voto che ha portato al potere Maduro in Venezuela è stato viziato da frodi e brogli di ogni genere. Allende, benché di formazione marxista, si impegnò a rispettare la Costituzione cilena e la democrazia parlamentare, Maduro ha creato in Venezuela un sistema dittatoriale e sanguinario che ricorda assai di più il regime di Pinochet che il governo di Allende. Il politico socialista cileno prima di diventare capo del governo fu un valido ministro e introdusse riforme sociali importanti, Maduro ha portato alla fame il suo Paese. Mi sembra dunque che ogni parallelismo tra Allende e Maduro sia insostenibile. Il leader cileno fu vittima di un golpe militare appoggiato dalla Cia e dall'amministrazione Nixon che aprì la strada a una delle peggiori dittature della storia recente. Maduro è solo una vittima consapevole dell'ideologia dirigista chavista e ha l'enorme responsabilità di aver distrutto un Paese cancellando i diritti fondamentali e distruggendo la sua economia. Non merita davvero di diventare una vittima né tantomeno di passare alla storia come un difensore degli oppressi.