«Ho perso mio marito combattendo contro la malasanità e le attese per i referti»

Egregio direttore,la mia vuole essere una testimonianza sulla più profonda delle esperienze umane, la sofferenza e la morte. Espongo queste mie considerazioni nell'interesse di tutti, non sono certo fatte in un'ottica denigratoria ma come sprone al raggiungimento degli obiettivi a cui auspico nelle righe della mia missiva. La morte di mio marito è avvenuta nel reparto di pneumologia dell'ospedale civile di Pordenone. Nonostante il dolore lacerante per aver perso il compagno di una vita, l'evento mi incoraggia a rendere noto il duro percorso che abbiamo dovuto affrontare per combattere una malattia molto complessa: ma veramente senza alcuna speranza? Le mie segnalazioni vogliono denunciare la battaglia contro i tempi tecnici e quindi le diagnosi intempestive, contro la burocrazia e la logistica, e la ricerca della dignità umana. I punti in questione sarebbero davvero molti, ma per motivi di spazio, mi limito a sottolineare che abbiamo atteso ben venti giorni per completare due esami fondamentali per la diagnosi e venticinque giorni per il referto della PET, eseguita al CRO, anch'esso di importanza rilevante.Tutta la situazione è stata aggravata da una gestione del reparto e degli spazi dedicati al ricovero nell'ospedale di Pordenone, a dir poco caotici e poco adatti allo svolgimento di un'assistenza permanente. Aggiungo che il direttore del reparto non effettuava normalmente il giro visite ai suoi pazienti, prassi alquanto sconveniente e prova della dimensione dell'approccio umano. A questo punto, sconsolatamente, posso dire che negli ospedali manca, per quella che è stata la mia esperienza, la preparazione e la sensibilizzazione dei medici e del personale, all'accompagnamento compassionevole dei malati terminali. Il malato fragile e indifeso, prima di essere un malato, è una persona e come tale va seguito fino alla fine nel rispetto della sua identità.Ritengo doveroso ringraziare chi con professionalità e dedizione ha seguito la malattia di Francesco, in particolar modo il nostro medico di famiglia dott. Norante.Cara lettrice,le sue parole intrise di dolore e di sofferenza meritano rispetto e ascolto. Avrebbe meritato anche una risposta dall'Azienda sanitaria competente. Non so perché ciò non sia avvenuto. Voglio pensare solo per una dimenticanza o per un errore. Non per una scelta. In ogni caso noi pubblichiamo la sua testimonianza. Se qualcuno vorrà replicare alle sue osservazioni, alle sue critiche o anche solo provare a dare una risposta al disagio profondo che lei ha vissuto, noi siamo qui. Come ogni giorno.