I selfie esibizionistici dei nostri parlamentari nel primo giorno di insediamento

Caro direttore,i selfie dei neo eletti pubblicati sui social e in molti quotidiani specialmente quelli a diffusione locale, sono quantomeno sconvenienti e segno si scarso rispetto verso gli elettori. Camera e Senato non sono palcoscenici, non sono luoghi di esibizione e tanto meno dei parchi divertimento. Deputati e Senatori sono già ben pagati e ricompensati per l'impegno e responsabilità che dovrebbero assumere, e quei selfie non esprimono affatto emozione bensì godimento e compiacimento ... alla faccia dei cittadini elettori.Arre (PD)Caro lettore,lei ha ragione: sull'onda dell'entusiasmo qualche neo parlamentare ha dato l'impressione di essere arrivato a Roma non per rappresentare il popolo al suo massimo livello, ma piuttosto per una gita di coscritti o per un anniversario di matrimonio. Ma cerchiamo di non essere troppo severi. Nel passato c'era forse più rigore nei comportamenti esteriori. Tuttavia a questa compostezza formale corrispondevano spesso nel privato e nell'esercizio dell'attività politica comportamenti assai più sconvenienti e deprecabili. Speriamo che i nostri neo deputati e senatori si dimostrino in questo migliori di tanti loro predecessori. Sarebbe una forma di rispetto nei confronti degli elettori assai più importante di qualche selfie un po' esibizionista.