Qualcuno, in nome dell'antifascismo, vorrebbe cancellare vie e piazzali Roma: che sciocchezza!

Egregio direttore,Con l'anno decimo dell'Era Fascista tutti i centri capoluogo di Comune debbono avere una via, non secondaria, col nome di ROMA firmato il Capo del Governo italiano. Benito Mussolini. E il primo agosto 1931 partì da tutte le prefetture del sacro suolo italico una circolare riservata indirizzata ai Podestà con l'ordine di adottare al riguardo apposita deliberazione da inviarsi con sollecitudine a questa Prefettura; il tutto seguito da un perentorio, immarcescibile Assicurino. Ecco spiegata la presenza ossessiva del toponimo Roma nelle nostre comunità. I veneti avevano la loro toponomastica con i loro nomi a vie e piazze ( a Vicenza, per esempio, viale Roma si chiamava viale della Stazione e ancor prima Stradone retto del Campo Marzoe così in tutte le nostre città). Il culto di Roma era uno dei miti fondanti del fascismo, e da questo ne conseguiva l'imposizione di un'Italia con una sola storia (quella di Roma, appunto), con un solo popolo (quello italiano), una sola lingua eccetera. E nonostante questo, ottantasei anni dopo la circolare del cav. Benito Mussolini, siamo ben lontani dalla soluzione finale e siamo ancora in molti a lottare convinti che in Italia ci siano più popoli, più lingue, più identità, più storie e che questo patrimonio vada difeso, tutelato, valorizzato.Caro lettore,al contrario di qualche intellettuale (o presunto tale) ho l'ardire, da antifascista, di ritenere che non tutto ciò che il fascismo ha costruito - penso per esempio ai centri piacentiniani di numerose città italiane - vada demonizzzato e cancellato. Non vorrei che di questo passo, o in nome di qualche perniciosa soluzione finale, qualcuno arrivasse a proporre di mettere al rogo i dipinti dei maestri del Futurismo! Che in Italia ci siano tante via o piazze Roma non mi sembra nè strano nè tantomeno irrispettoso della nostra storia e delle diverse identità culturali. E perchè mai? Roma prima di essere un mito fondante del fascismo, è una culla della civiltà: forse sarebbe il caso di non dimenticarlo. Del resto in molte località del Paese ci sono anche vie e piazze dedicate a Venezia. Anzi, come lei ben sa, proprio nella capitale italiana una piazza importante e molto apprezzata dal cavaliere Mussolini, è dedicata alla città lagunare. Dovremmo forse chiedere di cambiare nome anche a quella? Abbiamo lottizzato anche la toponomistica delle nostre città dedicando strade e stradine ai capi politici di ogni partito e dovremmo accapigliarci per il fatto che nelle nostre città ci sono piazze e vie che hanno il nome di Roma? Forse per tutelare storia e identità ci sono modi più seri ed efficaci.