Non c'è ragione per entusiasmarsi per l'intesa con la Ue, ma è bene aver evitato la procedura d'infrazione

Egregio direttore,l'entusiasmo per l'approvazione da parte della Ue della manovra finanziaria, lascia il tempo che trova, ma soprattutto spazio alla considerazione di quanto sia messa male la nostra economia. É come il via libera alla concessione di un mutuo da parte della banca, per l'acquisto della casa di proprietà, con la differenza che si dovrà continuare a pagare un fior di affitto. Se una volta i ministri economici si preoccupavano di ridurre il debito, sembra che oggi si impegnino, a continuare a farne, anche se in forma più contenuta. C'è, insomma, ben poco da esultare. Unico dato positivo é quello di saperci incurabilmente debitoria vita, nostra e dei discendenti. Se la Lega per pagare 48 milioni avrà rate annuali di 600mila euro per oltre mezzo secolo, quanto tempo toccherà all'Italia? Sicuramente qualche anno-luce, prima di appianare un debito ammontante ad oltre un migliaio di miliardi.Caro lettore,lei ha ragione quando afferma che l'attuale manovra finanziaria non inciderà sul nostro debito pubblico, riducendolo. Ma purtroppo non è vero che una volta i ministri economici si preoccupavano di contenere o tagliare il debito. Per quanto riguarda almeno gli ultimi 30 anni, è vero l'esatto contrario. Altrimenti non ci ritroveremmo con uno dei più alti debiti pubblici del mondo. I numeri, talvolta, non mentono e quelli sulla nostra finanza statale ci dicono che la nostra classe politica, molto spesso con l'appoggio e la tacita intesa di opposizioni ed organizzazioni sindacali, ha usato per lungo tempo con estrema disinvoltura ma con piena consapevolezza, il denaro pubblico per ottenere il consenso. O meglio: per comprarlo. Alla fine è stato creato quell'enorme macigno finanziario che grava sulle nostre teste e che si chiama appunto debito pubblico. Anche per questo non c'è alcuna ragione per entusiasmarsi. Tuttalpiù possiamo tirare un sospiro di sollievo: avere evitato la procedura d'infrazione è comunque un fatto positivo. Ma ciò che conta sarà verificare l'efficacia della manovra e i suoi effetti sull'economia e la finanza pubblica. E su questo, come abbiamo già scritto, è lecito nutrire più di una perplessità.