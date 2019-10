Zucca di Halloween, in origine era una rapa: storia e curiosità della festa

Halloween fu importata negli Usa, si cominciò a utilizzare la zucca, più grande e più facile da lavorare. Ma la sera del 31 ottobre è ormai un appuntamento imperdibile anche in Italia, dove costumi, scherzetti e dolcetti invadono le strade della città. Eppure, siamo davvero sicuri di sapere cosa festeggiamo? Ecco qualche curiosità e un po' di storia sull'origine di questa popolarissima festa.



Le origini. Gli storici fanno risalire Halloween alla festa celtica di Samhain, il Capodanno che segnava la chiusura della stagione estiva e l'inizio di un nuovo anno in corrispondenza del primo novembre. Il nome Samhain deriva infatti dall'antico irlandese "Samuin", che significa più o meno "fine dell'estate". La tesi più diffusa è che la ricorrenza pagana fu poi assorbita dalla religione cattolica con la nascita di Ognissanti, forse con l'intento di oscurare le usanze passate. Tuttavia, secoli dopo il protestantesimo mandò in archivio numerose celebrazioni istituite dai papi, tra cui appunto il giorno di tutti i Santi, che in terra anglosassone assunse così connotati laici e tinte sempre più macabre. A metà dell'Ottocento gli emigrati scozzesi e irlandesi esportarono poi la festa in America, che sotto l'appellativo di Halloween ebbe il suo boom definitivo.



Perchè la zucca?. La leggenda della zucca di Halloween risale ad un’epoca remota, si narra che, in Irlanda, abitasse un agricoltore molto avaro e molto dispettoso, di nome Jack. Amava tormentare il prossimo e fare terribili scherzi. Tra i suoi colpi più riusciti il più famoso fu quello messo in atto per imbrogliare il diavolo in persona, costringendolo a rifugiarsi sopra un albero. Per non farlo scendere, Jack incise sul tronco una croce, e cominciò a mercanteggiare con Lucifero. Dopo lunghe trattative, si giunse ad un compromesso: il diavolo avrebbe salvato Jack dall’inferno e lui, in cambio, gli avrebbe permesso di scendere dalla pianta. Sicuro di rimanere impunito, il furbo Jack cominciò a combinarne di tutti i colori, commise tanti di quei peccati, ma, quando arrivò il suo momento, la parola di Lucifero si rivelò infondata, e il nostro Jack non venne perdonato, né ammesso in Paradiso. Costretto a vagare sulla terra senza riposo, decise di svuotare e intagliare una zucca e di metterci una candela dentro per farne una lanterna da usare nelle notti tenebrose.

