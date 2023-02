Ma è possibile volare low cost per 12 ore? Si resiste, alle stesse condizioni di un banale Roma-Barcellona da 90 minuti, schiacciati nel sedile e senza servizio a bordo, quando ti sposti da un continente all'altro? Prima della pandemia varie compagnie avevano tentato di imporre quel modello anche sul lungo raggio, ma con risultati deludenti. Qualche esempio, nonostante il costo del petrolio, esiste ancora.

Volo Scoot (low cost di Singapore airlines) da Singapore ad Atene: solo andata 200 euro circa (più o meno un quinto della tariffa più bassa con i voli di linea, quasi tutti con scali che allungano i tempi del viaggio, ndr). L'aereo è moderno, un 787, ma su tutto il resto le regole del modello low cost, sono esasperate dalla durata del viaggio, 12 ore appunto. Niente schermo per l'intrattenimento (ti porti il tablet dopo avere scaricato qualche film); la coperta si paga (usi il giaccone); i pasti ovviamente hanno prezzi salati (mangi prima di imbarcarti, sull'acqua minerale però scendi a compromessi); lo spazio per le gambe è simile a quello dei 737 o dei 320 delle low cost europee (ti fai piccolo piccolo e dormi); scelta del posto a 10-15 euro (ovviamente). Se hai ben chiaro cosa ti aspetta, non è una missione impossibile. E quando da Atene fai l'ultima tratta verso Fiumicino con una compagnia vecchio stile, ecco il pasto. Per 12 ore hai digiunato, per un volo di 2 ti portano da mangiare. Paradossi dei cieli.