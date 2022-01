Viaggiare nel tempo: alle Isole Diomede in 30 minuti si può andare avanti o indietro di un giorno

Non servono strane macchine del tempo o magie alla Doctor Strange. Alle Isole Diomede viaggiare nel tempo è facilissimo. In soli 30 minuti si può tornare indietro o andare avanti di un giorno. Siamo nello Stretto di Bering; qui si trovano tra la punta occidentale dell’Alaska e l’estremo oriente russo la Grande e la Piccola Diomede. Due isole distanti tra loro poco meno di 4 Km ma con un fuso orario di 21 ore di differenza. Crediti foto: shutterstock Music: «moose» from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- L’Isola del Silenzio, qui la strada cambia nome in base a come la percorri

APPROFONDIMENTI SUBIACO Subiaco, ad Anticoli c'è il Sentiero delle Modelle: ecco... VIAGGI Rocca di Mezzo, sull'Altopiano delle Rocche (a meno di 100 km da... ON THE ROAD Maremma da vedere e da mangiare: le 3 cose da non perdere MONDO Turkmenistan, l'ordine del presidente: «Chiudete la Porta...