Branko annuncia gli scenari per i nati nel segno della Vergine (23 agosto-23 settembre) nell'oroscopo del 2021 oggi in edicola con Il Messaggero.

Caro amico Vergine,

anche se dallo scorso dicembre ormai non sono più in trigono al tuo segno, Giove e Saturno sono andati a occupare un settore del tuo oroscopo che riveste per te una straordinaria importanza, quello del lavoro, della vita quotidiana, del benessere fisico. L’atmosfera del 2021, dunque, è più morbida, meno gridata di quella di altri anni, ma certamente produttiva. Nell’anno che inizia non ci saranno transiti stellari ostinati come quelli del 2020, l’unico pianeta un po’ bizzarro è il tuo Mercurio, che predilige i segni dell’elemento aria e che forse ti farà sentire la sua mancanza, in particolare in maggio e giugno, mesi rognosetti perché il grande Giove fa un salto in Pesci, un segno poco compatibile. Ma si tratta solo di una fase transitoria, l’estate è piena di belle energie, e l’autunno non ti delude. Hai sempre la forte protezione di Urano e Plutone, due superassi!

Amore

Forse il 2021 non porterà grandi sconvolgimenti nella tua vita affettiva, il corso di Marte e Venere, gli innamorati dello zodiaco, è regolare; ma apprezzerai la familiarità, la sicurezza e la sintonia che crescono nella tua relazione amorosa. Se invece sei ancora libero da legami, ci sono periodi molto interessanti per i nuovi incontri, per esempio aprile oppure agosto, eccitante e sensualissimo, o ancora novembre, che vede l’inizio di una sosta straordinaria di Venere nel tuo settore dell’amore, che proseguirà anche nel 2022. Se dunque alla fine della primavera ti sentirai un po’ incerto o disorientato anche con il tuo amore di sempre, non farti prendere dall’ansia, sono solo nuvole passeggere. Quel che devi curare con attenzione nel 2021 sono i rapporti con i figli, a tratti faticherai a comprendere le loro stranezze. Ma tu sai ascoltare, è la cosa più importante!

Lavoro & affari

Come dicevamo, la sfera professionale è il settore più interessante del 2021. Tu sei sempre molto apprezzato nel lavoro, ma quest’anno vede un consolidarsi della tua posizione anche in settori colpiti dalle difficoltà dello scorso 2020. La tua intelligenza e la tua affidabilità sono caratteristiche che ti aprono porte che ad altri segni sono spesso precluse. Come dicevamo, Mercurio ti trascura un po’ quest’anno, dunque potrebbe mancarti a volte – in particolare in maggio e giugno – il guizzo di qualche idea originale, il fiuto per un affare lucroso, tuttavia anche quest’anno le opportunità ci sono, buono aprile, e dopo la prima decade di luglio puoi dedicarti ai tuoi affari con soddisfazione. In settembre e ottobre si aprono prospettive per le tue finanze, bene gli investimenti che, siamo certi, saranno sempre oculati.

Salute

L’Acquario, segno occupato da Giove e Saturno, rappresenta per te anche lo stato della tua salute. Per alcuni segni questo indica un richiamo a occuparsi della propria efficienza fisica, ma noi sappiamo quanto tu sia diligente in questo senso, quindi possiamo solo suggerirti di non esagerare, non c’è bisogno di andare dal medico ogni settimana… non vorremmo che diventasse una fissazione! Scherzi a parte, dovrai fare un pochino di attenzione in marzo e per tutta la primavera, anche giugno richiede cautela, una serie di stelle diverse possono infastidirti, anche se in modo non serio, possibili calcoli al fegato, disturbi respiratori, disordini alimentari – attacchi di fame alternati a inappetenza.

Il giorno chiave

Martedì 9 novembre, con Sole, Mercurio e Marte in Scorpione, Luna, Venere e Plutone in Capricorno, Giove e Saturno in Acquario, Urano in Toro.

Ultimo aggiornamento: 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA