Viaggi, «Dal Grano al pane» tra le malghe di Terento: Tour nei sapori e nelle tradizioni altoatesine di Rio Pusteria

Tra le malghe di Terento per un viaggio tra sapori e tradizioni altoatesine. Tra le numerose proposte estive di Rio Pusteria, nell'omonima vallata altoatesina, spicca la passeggiata «Dal grano al pane» che ogni settimana permette di scoprire i sapori e le tradizioni locali con una escursione adatta a tutta la famiglia. Il tour parte da Terento e si snoda tra malghe, rifugi, masi, mulini e piramidi di terra alla scoperta di tradizioni e sapori contadini di grande qualità e dei bellissimi paesaggi delle Dolomiti altoatesine. Durante il percorso si assaporano le tipiche pagnotte cotte nei forni a legna dei masi, si visita un mulino in funzione dedicato alla macinazione del grano e si approfondisce la particolare geologia delle piramidi di terra di questa zona dolomitica dell'Alto Adige. L'area vacanze sci & malghe Rio Pusteria offre molte escursioni a tema sugli innumerevoli sentieri e tracciati delle Dolomiti, ma questo viaggio tra i sapori è unico perché unisce il piacere di camminare nella natura alla scoperta della storia della vallata e dei suoi abitanti.

L'escursione guidata dura 4 ore e parte dall'ufficio informazioni di Terento, in Val Pusteria. La prima destinazione è un maso contadino dove si può osservare la cottura del pane nell'antico forno a legna e si possono assaggiare le Bauernbreatl, pagnotte appena sfornate. Dal maso si prosegue nella valle dei mulini di Terento: alcuni, risalenti a circa 500 anni fa, sono stati ristrutturati e ancora oggi sono funzionanti. Durante la visita al mulino si può osservare come la forza idraulica viene trasferita sui singoli componenti della struttura permettendo alle macine di sminuzzare il grano e di trasformarlo in farina. Lungo il percorso si incontrano anche le suggestive piramidi di terra di Terento: risalgono al 1837 e sono colonne argillose con una lastra protettiva, simili a colonne piramidali, nate dalla costante erosione dei pendii e dagli smottamenti della terra lungo il torrente Terner. Oggi queste caratteristiche formazioni sono un'attrattiva turistica, raggiungibile facilmente lungo l'escursione. Il programma settimanale di tutte le attività dell'area vacanze sci & malghe Rio Pusteria è consultabile sul sito riopusteria.it e grazie alle carte Almencard e Almencard Plus si possono ottenere sconti, spostamenti gratuiti su 8 cabinovie, visite ai musei e tanti altri vantaggi. Le card, che si trovano gratuitamente negli alberghi che aderiscono all'iniziativa, includono anche la visita di oltre 30 malghe della vallata.